Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Ağustos döneminde %2,4 düştü

Cuma, 16 Eylül 2022 10:07:28 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %2,4 düşüş kaydederken, bu düşüş yılın ilk yedi ayında kaydedilene kıyasla 0,1 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu dönemde, toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %3,6 artarken, yalnızca Ağustos ayında ise aylık %0,32 ve yıllık %4,2 artış gösterdi.

Ağustos ayında 41 sanayi sektörünün 24’ünde katma değerli sanayi üretimi yıllık artış kaydetti.

Yılın ilk sekiz ayında ülkedeki madencilik ve imalat sektörlerinin üretimleri sırasıyla yıllık %8,7 ve %2,7 arttı.