Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ekim ayında %11,2 arttı

Pazartesi, 16 Kasım 2020 12:23:27 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ekim ayında metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi, bir başka canlı ay olan Ekim ayında son kullanıcılardan gelen iyi talep sayesinde bu yıl Eylül ayında yıllık bazda kaydedilen %9’luk artışa kıyasla 2,2 puan artış göstererek yıllık bazda %11,2 artış kaydetti.

Söz konusu ayda, Çin'in toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık bazda Eylül ayına göre değişmeyerek %6,9 artış gösterdi.

Ekim ayında, Çin'in 41 sanayi sektörünün 34’ü katma değerli sanayi üretiminde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla artış kaydetti. Aynı ayda, ülkedeki madencilik ve imalat sektörlerinin katma değerli sanayi üretimleri yıllık bazda sırasıyla %3,5 ve %7,5 artış gösterdi.