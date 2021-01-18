﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Aralık ayında %10,7 arttı

Pazartesi, 18 Ocak 2021 16:22:08 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yaptığı açıklamaya göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi, çelik üreticilerinin üretim isteklerine bağlı olarak aynı yılın Kasım ayında yıllık bazda kaydedilen %9,6’lık artışa kıyasla 1,1 puan artış göstererek yıllık bazda %10,7 artış kaydetti.

Söz konusu ayda, Çin'in toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık bazda Kasım ayında kaydedilen %7 artışa göre 0,3 puan yükselerek %7,3 artış gösterdi.

Aralık ayında, Çin'in 41 sanayi sektörünün 35’i katma değerli sanayi üretiminde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla artış kaydetti. Aynı ayda, ülkedeki madencilik ve imalat sektörlerinin katma değerli sanayi üretimleri yıllık bazda sırasıyla %4,9 ve %7,7 artış gösterdi.


Etiketler: çelik üretimi  Çin  Uzak Doğu  üretim  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

18  Oca

NBS: Çin 2020’de ham çelik üretimini 1,05 milyar mt’a çıkardı
15  Oca

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ocak başında %1,51 arttı
13  Oca

Masteel Group’un çelik üretimi 2020’de %5,75 arttı, 2021’de hafifçe düşecek
11  Oca

Çin’de çelik sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi Aralık’ta %5 arttı
22  Ara

Çin’in inşaat demiri ve filmaşin üretimi Kasım ayında düştü