Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Aralık ayında %10,7 arttı

Pazartesi, 18 Ocak 2021 16:22:08 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yaptığı açıklamaya göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi, çelik üreticilerinin üretim isteklerine bağlı olarak aynı yılın Kasım ayında yıllık bazda kaydedilen %9,6’lık artışa kıyasla 1,1 puan artış göstererek yıllık bazda %10,7 artış kaydetti.

Söz konusu ayda, Çin'in toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık bazda Kasım ayında kaydedilen %7 artışa göre 0,3 puan yükselerek %7,3 artış gösterdi.

Aralık ayında, Çin'in 41 sanayi sektörünün 35’i katma değerli sanayi üretiminde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla artış kaydetti. Aynı ayda, ülkedeki madencilik ve imalat sektörlerinin katma değerli sanayi üretimleri yıllık bazda sırasıyla %4,9 ve %7,7 artış gösterdi.