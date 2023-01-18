Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi 2022 yılında %1,2 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi 2022 yılında %1,2 artış kaydederken, bu artış yılın Ocak-Kasım döneminde kaydedilene kıyasla 0,2 puan daha yüksek oldu.
Aynı yıl toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %3,6 artarken, yalnızca Aralık ayında aylık %0,06 ve yıllık %1,3 artış gösterdi.
Aralık ayında 41 sanayi sektörünün 16’sında katma değerli sanayi üretimi yıllık artış kaydetti.
2022 yılında ülkedeki madencilik ve imalat sektörlerinin üretimleri sırasıyla yıllık %7,3 ve %3 arttı.