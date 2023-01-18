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Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi 2022 yılında %1,2 arttı

Çarşamba, 18 Ocak 2023 11:11:07 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi 2022 yılında %1,2 artış kaydederken, bu artış yılın Ocak-Kasım döneminde kaydedilene kıyasla 0,2 puan daha yüksek oldu.

Aynı yıl toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %3,6 artarken, yalnızca Aralık ayında aylık %0,06 ve yıllık %1,3 artış gösterdi.

Aralık ayında 41 sanayi sektörünün 16’sında katma değerli sanayi üretimi yıllık artış kaydetti.

2022 yılında ülkedeki madencilik ve imalat sektörlerinin üretimleri sırasıyla yıllık %7,3 ve %3 arttı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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