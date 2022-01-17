Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi 2021 yılında %1,2 arttı

Pazartesi, 17 Ocak 2022 11:26:13 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi 2021 yılında yıllık %1,2 artış kaydetti. Söz konusu artış, yılın ilk 11 ayında kaydedilene kıyasla 0,4 puan daha yavaş oldu.

2021 yılının Ocak-Aralık döneminde, toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %9,6 arttı. Söz konusu artış, 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde kaydedilene kıyasla 0,5 puan daha yavaş oldu.

41 sanayi sektörünün 30’unda katma değerli sanayi üretimi Aralık ayında yıllık artış kaydetti. Söz konusu dönemde, ülkedeki madencilik ve imalat sektörlerinin üretimleri sırasıyla yıllık %7,3 ve %3,8 artış gösterdi. 2021 yılında ise madencilik sektörünün üretimi yıllık %5,3, imalat sektörünün üretimi yıllık %9,8 arttı.