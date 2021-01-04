Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi zayıf yerel talep nedeniyle Aralık ayında düştü, ihracat arttı

Pazartesi, 04 Ocak 2021 15:13:55 (GMT+3) | Şanghay

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'na (CFLP) bağlı faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi (CSLC) tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Aralık ayında Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi, Kasım ayına kıyasla 3,4 puan düşüşle %45,8 seviyesine geriledi. Aralık ayında Çin’in çelik üretimi düşerken, demir cevheri fiyatları keskin bir şekilde yükseldi.

Aralık ayında Çin çelik sektörü üretim endeksi zayıf yerel talep nedeniyle bir önceki aya göre 5,6 puan düşüşle %47,7 oldu.

Aynı ayda çelik sektöründeki yeni siparişler alt endeksi aylık 5,2 puan düşüşle %42’ye geriledi. Buna ek olarak, yeni ihracat siparişleri endeksi, yurt dışı piyasalarındaki ekonomik iyileşme sayesinde aylık 8,5 puan artış göstererek %54,5 oldu.

Söz konusu ayda, nihai mamul stok endeksi ise düşük yerel talep nedeniyle aylık bazda 1,3 puan artışla %33,5 seviyesinde kaydedildi.

Aynı zamanda, Çin çelik sektöründe hammadde alım fiyat endeksi, demir cevheri arzına dair belirsizlik ve vadeli piyasaya yönelik spekülasyonlar nedeniyle Aralık ayında aylık bazda 2,4 puan artış göstererek %72,1 seviyesine yükseldi.

Ocak ayında, hava giderek daha da soğuyacak ve son kullanıcı sektörler Ocak sonundan itibaren tatilde olacak. Bu durumun çelik üretimini olumsuz etkilemesi ve çelik talebini düşürmesi bekleniyor. Dolayısıyla, demir cevheri ve çelik fiyatları düşüş gösterebilir.