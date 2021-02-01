Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi zayıf talep nedeniyle Ocak ayında düştü

Pazartesi, 01 Şubat 2021 11:48:52 (GMT+3) | Şanghay

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'na (CFLP) bağlı faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi (CSLC) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Ocak ayında Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi, Aralık ayına kıyasla 1,5 puan düşüşle %44,3 seviyesine geriledi. Ocak ayında Çin’in çelik üretimi artarken, talep zayıf oldu. Demir cevheri fiyatları son zamanlarda düşüş gösterse de hala yüksek seviyelerde yer alarak üreticilerin kârlılığına zarar veriyor.

Ocak ayında Çin çelik sektörü üretim endeksi, Çin Yeni Yılı tatili (11-17 Şubat) öncesinde üreticilerin stok yenileme hareketliliğinin artması beklendiği için bir önceki aya göre 1 puan artışla %48,7 oldu.

Aynı ayda çelik sektöründeki yeni siparişler alt endeksi aylık 7 puan düşüşle %35’e geriledi. Yeni ihracat siparişleri endeksi, yurt dışı piyasalarındaki iyileşme ve Çin’den verilen rekabetçi fiyatlar sayesinde aylık 0,8 puan artış göstererek %55,2 oldu.

Söz konusu ayda, nihai mamul stok endeksi ise aylık bazda 15,2 puan artışla %48,7 seviyesinde kaydedildi.

Aynı zamanda, Çin çelik sektöründe hammadde alım fiyat endeksi Ocak ayında aylık bazda 3,6 puan düşüş göstererek %68,5 seviyesine gerilese de, üst üste üçüncü ay yüksek seviyelerde kalmaya ve %68 bandının üstünde yer almaya devam etti.

Şubat ayında, çelik talebi uzun tatilin ardından hızla yükselecek. Çelik üreticilerinin üretimi de artacak ancak fiyatlar belirli bir aralıkta dalgalanabilir. Aynı zamanda, Çin’in çelik ihracatı artmaya devam edecek. 2021’de Çin çelik sektörünün endüstriyel yığılmasının artacağı öngörülüyor.