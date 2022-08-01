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Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında düştü

Pazartesi, 01 Ağustos 2022 11:57:24 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla 3,2 puan düşerek %33 oldu.

Söz konusu ayda, çelik sektörü üretim endeksi çelik üreticilerinin bakım çalışmaları nedeniyle bir önceki aya kıyasla 8 puan düşüşle %26,1 seviyesinde yer aldı.

Ayrıca Temmuz ayında yeni siparişler endeksi Haziran’a kıyasla değişmeyerek %25,9 seviyesinde kaldı ve üst üste ikinci ay %30 bandının altında kaydedildi. Aynı ayda yeni ihracat siparişleri endeksi ise aylık 7,7 puan düşüşle %39,4’e geriledi.

Söz konusu ayda, nihai mamul stok endeksi aylık 15 puan düşüşle %33 seviyesinde yer aldı.

Öte yandan, aynı ayda alım fiyat endeksi aylık 5,1 puan düşüşle %24,6 seviyesinde kaydedilerek, üst üste üçüncü ay düşüş gösterdi.

Ağustos ayında çelik talebi, yılın en canlı dönemi olan Eylül ve Ekim ayları yaklaştığı için belirli oranda iyileşebilir. Çelik fiyatlarının artması beklenirken, hammadde fiyatlarının da talep iyileştiğinde yükselebileceği düşünülüyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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