Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında daha da düştü, Ağustos’a yönelik beklentiler daha olumlu

Salı, 03 Ağustos 2021 11:32:51 (GMT+3) | Şanghay

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla 2 puan düşerek %43,1 oldu.

Temmuz ayında, çelik sektörü üretim endeksi, bir önceki aya kıyasla 7,6 puan düşerek %43,1 seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca, talep de zayıf seyretti ve bazı sektörlerde daha da düştü. Aynı ayda, çelik sektöründeki yeni siparişler alt endeksi aylık 2 puan artışla %36,8’e çıkarak tüketimin düştüğünü ancak düşüş hızının yavaşladığını gösterdi. Bununla birlikte, yeni ihracat siparişleri endeksi, ihracattaki vergi iadesi uygulamasının iptaline bağlı olarak aylık 11,5 puan düşüş göstererek %30,8 seviyesine geriledi.

Aynı zamanda, Çin çelik sektöründe hammadde alım fiyat endeksi, hammadde fiyatlarındaki artış nedeniyle aylık 3,4 puan artarak %56,3 seviyesine çıktı.

Ağustos ayında, çelik fiyatları, ölü sezonun sona ermesi, emlak sektöründeki talebin artması ve otomotiv sektöründeki performansın iyileşmesiyle birlikte talebin iyileşmesi sonucunda toparlanma gösterecek. Ancak, üretim kısıtlamalarına bağlı olarak çelik üretiminin azalabileceği söyleniyor. Ayrıca, 1 Ağustos tarihi itibarıyla ihracattaki vergi iadesi uygulamasının kaldırılması ve ihracat vergisine yönelik belirsizliklerin sürmesi nedeniyle çelik ihracatının küçülmeye devam edebileceği düşünülüyor.

1$ = 6,461 RMB