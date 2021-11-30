Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi talebin gerilemesi nedeniyle Kasım’da daha da düştü

Salı, 30 Kasım 2021 11:59:21 (GMT+3) | Şanghay

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi, bu yılın Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla 1,7 puan düşerek %36,6 oldu.

Söz konusu ayda, çelik sektörü üretim endeksi, bir önceki aya kıyasla 3,3 puan düşüşle %33,5 seviyesinde yer alarak üst üste beş ay düşüş kaydetmiş ve son 21 ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Kasım ayında, çelik sektöründeki yeni siparişler alt endeksi, Ekim ayında kaydedilen 10,8 puan düşüşün ardından aylık 2,3 puan düşüşle %25,9’a geriledi. Yeni siparişler alt endeksinin %30’un altına inmesi, talep düşüşünün hızlandığı anlamına geliyor.

Bununla birlikte, yeni ihracat siparişleri endeksi aylık 3,9 puan düşüş göstererek %34,8 seviyesinde kaydedildi. Böylelikle, yeni ihracat siparişleri endeksi üst üste beş ay %40’ın altında yer almış oldu.

Aynı zamanda, çelik sektöründe hammadde alım fiyat endeksi, hammadde fiyatlarının azalmasına bağlı olarak 20,9 puan düşüşle %39,1’e geriledi.

Aralık ayında, ısıtma sezonunda ve Kış Olimpiyatları müddetinde üretimin kısıtlanacak olması nedeniyle çelik fiyatları sınırlı aralıkta dalgalanabileceği belirtildi. Öte yandan, soğuk havalar nedeniyle talep, cansız seyredecek. Ancak, hammadde fiyatlarının, arzın daralmasına bağlı olarak tekrardan yükselebileceği ve bu durumun, çelik fiyatlarını belirli bir ölçüde artıracağı eklendi.

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