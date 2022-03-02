Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında düştü

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla 0,2 puan düşerek %47,3 oldu.
Söz konusu ayda, çelik sektörü üretim endeksi Pekin Kış Olimpiyat Oyunları nedeniyle ülkenin kuzeyinde üretime getirilen kısıtlamalar nedeniyle bir önceki aya kıyasla 4,2 puan düşüşle %49,2 seviyesinde yer aldı.
Ayrıca Şubat ayında çelik sektöründeki yeni siparişler alt endeksi aylık 2,6 puan artarak %43,2’ye çıktı.
Öte yandan hammadde alım fiyat endeksi hükümetin demir cevheri piyasasındaki spekülatif işlemleri kısıtlamak amacıyla aldığı önlemler sonucunda aylık %0,3 artışla %58,1 seviyesinde kaydedildi.
Mart ayında, artan üretimin ve düşen hammadde fiyatlarının etkisiyle çelik fiyatlarının hafifçe gerileyebileceği ve çelik talebinin yoğun sezonda toparlanacağı söyleniyor.