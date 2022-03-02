﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında düştü

Çarşamba, 02 Mart 2022 13:46:27 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla 0,2 puan düşerek %47,3 oldu.

Söz konusu ayda, çelik sektörü üretim endeksi Pekin Kış Olimpiyat Oyunları nedeniyle ülkenin kuzeyinde üretime getirilen kısıtlamalar nedeniyle bir önceki aya kıyasla 4,2 puan düşüşle %49,2 seviyesinde yer aldı.

Ayrıca Şubat ayında çelik sektöründeki yeni siparişler alt endeksi aylık 2,6 puan artarak %43,2’ye çıktı.

Öte yandan hammadde alım fiyat endeksi hükümetin demir cevheri piyasasındaki spekülatif işlemleri kısıtlamak amacıyla aldığı önlemler sonucunda aylık %0,3 artışla %58,1 seviyesinde kaydedildi.

Mart ayında, artan üretimin ve düşen hammadde fiyatlarının etkisiyle çelik fiyatlarının hafifçe gerileyebileceği ve çelik talebinin yoğun sezonda toparlanacağı söyleniyor.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  çelik üretimi  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

01 Mar

Handan 21 Şubat-31 Mart tarihlerine yönelik üretim kontrol planını yayımladı
24 Şub

Çin’de 145 milyon mt çelik kapasitesi çok düşük karbon salımlı üretime geçiş yaptı
24 Şub

Çin’de temel nihai mamul stokları Şubat ortasında %14,8 arttı
18 Şub

CISA: Çin’in çelik talebi bu yıl değişiklik göstermeyecek
17 Şub

Tangshan’da çelik ve kok sektörlerine yönelik çevre koruma önlemleri sıkılaştırılıyor