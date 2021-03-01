Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında arttı

Pazartesi, 01 Mart 2021 14:41:40 (GMT+3) | Şanghay

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'na (CFLP) bağlı faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi (CSLC) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Şubat ayında Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi, Ocak ayına kıyasla 4,3 puan artışla %48,6 seviyesine yükseldi. Şubat ayında Çin’in çelik üretimi iyi talebin desteğiyle artarken, demir cevheri fiyatları düşmesine rağmen yüksek seviyelerde kaldı.

Şubat ayında Çin çelik sektörü üretim endeksi, göçmen işçiler uzun tatili çalıştıkları bölgede geçirmeye teşvik edildiği için, üretimin Çin Yeni Yıl tatilinin ardından hızlı bir şekilde yeniden başlaması sayesinde bir önceki aya göre 6 puan artışla %54,7 oldu.

Aynı ayda çelik sektöründeki yeni siparişler alt endeksi aylık 8,3 puan artışla %43,3’e yükseldi. Buna ek olarak, yeni ihracat siparişleri endeksi, yurt dışı piyasalarında devam eden ekonomik iyileşme sayesinde aylık 6,2 puan artış göstererek %61,4 oldu.

Söz konusu ayda nihai mamul stok endeksi ise, tüccarlar geleneksel hareketli dönemde etkili olabilmek adına alımlarını artırdığı için aylık bazda 10,6 puan düşüşle %38,1 seviyesinde kaydedildi.

Aynı zamanda, Çin çelik sektöründe hammadde alım fiyat endeksi Şubat ayında aylık bazda 4,8 puan düşüş göstererek %63,7 seviyesine gerilese de, üst üste dördüncü ay %60 bandının üstünde yer aldı.

Mart ayında, çelik talebinin üretimde beklenen artışla birlikte daha da iyileşerek, çelik stoklarını azaltması ve fiyatları üstünde olumlu bir etki bırakması bekleniyor. Demir cevheri fiyatlarının ise artacağı öngörülüyor.