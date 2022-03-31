Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi pandemi nedeniyle Mart ayında düştü

Perşembe, 31 Mart 2022 11:12:42 (GMT+3) | Şanghay

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla 3 puan düşerek %44,3 oldu.

Söz konusu ayda, çelik sektörü üretim endeksi pandemi nedeniyle alınan sıkı önlemlere bağlı olarak bir önceki aya kıyasla 3,8 puan düşüşle %45,4 seviyesinde yer aldı.

Ayrıca Mart ayında hammadde stok endeksi aylık 4,5 puan düşerek %38,2’ye geriledi.

Öte yandan hammadde alım fiyat endeksi aylık 7,1 puan artışla %65,2 seviyesinde kaydedildi.

Nisan ayında, pandemi vakalarının artmaya devam etmesine rağmen çelik fiyatlarının inşaat sektöründeki en yoğun sezonunun başlamasına bağlı olarak yükselebileceği ve bu sayede çelik talebinin destekleneceği söyleniyor.