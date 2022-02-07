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Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ocak ayında arttı

Pazartesi, 07 Şubat 2022 11:06:52 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Ocak ayında geçtiğimiz yılın Aralık ayına kıyasla 8,8 puan artarak %47,5 oldu.

Söz konusu ayda, çelik sektörü üretim endeksi bir önceki aya kıyasla 17,5 puan artışla %53,4 seviyesinde yer alarak %50 sınırının üzerine çıktı ve üretiminin arttığını gösterdi.

Ocak ayında, çelik sektöründeki yeni siparişler alt endeksi Aralık ayında kaydedilen %28,1’e kıyasla %40,6’ya çıksa da %50 sınırının altında yer almaya devam etti. Bu durum söz konusu ayda talebin güçlü bir artış göstermediği anlamına geliyor.

Öte yandan stok endeksi ise 4,9 puan artışla %36,7 oldu.

Şubat ayında, Çin Yeni Yıl tatilinin ardından talebin toparlanmasına ve Pekin Kış Olimpiyatları nedeniyle üretimin düşmesine bağlı olarak çelik fiyatlarının artabileceği söyleniyor.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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