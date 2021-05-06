Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Nisan ayında düştü, çelik ihracatı sertçe arttı

Perşembe, 06 Mayıs 2021 15:48:50 (GMT+3) | Şanghay

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na (CFLP) bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin (CSLC) yaptığı açıklamaya göre, Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla 2,5 puan düşerek %45,4 oldu.

Nisan ayında, Çin’de çelik üretimi, üretime yönelik getirilen kısıtlamalar ve son kullanıcı talebinin azalmasıyla birlikte düşüş yaşadı. Aynı zamanda, ihracatta gözle görülür bir artış kaydedildi.

Söz konusu ayda, çelik sektörü üretim endeksi, bir önceki aya kıyasla 4,3 puan düşerek %47 oldu.

Aynı ayda çelik sektöründeki yeni siparişler alt endeksi aylık 2,7 puan düşüşle %44,4’e geriledi. Çin’de talebin artış hızı bir önceki aya kıyasla hafifçe arttı.

Buna ek olarak, yeni ihracat siparişleri endeksi, devam eden ekonomik toparlanma nedeniyle aylık 8 puan artış göstererek %51,7 oldu. Endeksin, %50 sınırının üzerinde olması ihracatın arttığını gösteriyor.

Söz konusu ayda nihai mamul stok endeksi ise aylık 1,2 puan artışla %34,4 seviyesinde kaydedildi. %50 sınırının halen çok altında olan endeks, stokların azaldığını ama bu azalmanın önceye kıyasla daha yavaş gerçekleştiğini gösteriyor.

Aynı zamanda, Çin çelik sektöründe hammadde alım fiyat endeksi, demir cevheri ve kok fiyatlarındaki artış nedeniyle aylık 13,1 puan artarak %69,4 seviyesine yükseldi.

Mayıs ayında, çelik talebinin artarken, üretimin belirli bölgelerde düşük seviyelerde kalması bekleniyor.

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