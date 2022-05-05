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Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Nisan ayında Covid-19 nedeniyle düştü

Perşembe, 05 Mayıs 2022 11:27:21 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla 3,8 puan düşerek %40,5 oldu.

Söz konusu ayda, çelik sektörü üretim endeksi Şanghay’da karantina uygulanması ve Covid-19 salgınını kontrol etmek adına alınan sıkı önlemler nedeniyle bir önceki aya kıyasla 6,8 puan düşüşle %38,6 seviyesinde yer aldı.

Ayrıca Nisan ayında yeni siparişler endeksi aylık 5,7 puan düşerek %33,6’ya geriledi.

Öte yandan, hammadde stok endeksi ise aylık 4,5 puan düşüşle %38,2 seviyesinde kaydedildi.

Çin’in çelik sektöründe hammadde alım fiyat endeksi aylık 8,2 puan düşüşle %73,4 seviyesine geriledi. Nisan ayında demir cevheri fiyatları azalan üretim nedeniyle hafifçe düşerken, koklaşabilir taş kömürü ve kok dahil diğer hammaddelerin fiyatları kısıtlı arz nedeniyle yükseldi. Aynı zamanda, Covid-19 salgını sevkiyatları olumsuz etkileyerek lojistik maliyetleri artırdı ve hammadde fiyatlarını etkiledi.

Nisan ayında çelik stok endeksi, sevkiyat konusundaki zorluklar çelik ürünlerinin dağıtımını olumsuz etkilediği için aylık 10,2 puan artışla %41,4 seviyesine yükseldi.

Mayıs ayında, çelik üreticilerinin üretim maliyetlerinin artması ve çelik ürünlerinin satış fiyatlarının düşmesi, bunun da kârlılığı azaltması bekleniyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu çelik üretimi 

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