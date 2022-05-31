Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında Covid-19 salgınının hafiflemesi sayesinde arttı

Salı, 31 Mayıs 2022 11:29:40 (GMT+3) | Şanghay

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla 0,4 puan artarak %40,9 oldu.

Söz konusu ayda, çelik sektörü üretim endeksi Covid-19 salgınının hafiflemesi nedeniyle bir önceki aya kıyasla 4,1 puan artışla %42,7 seviyesinde yer aldı.

Ayrıca Mayıs ayında yeni siparişler endeksi aylık 1,2 puan düşerek %32,4’e geriledi.

Çin’in çelik sektöründe hammadde alım fiyat endeksi aylık 37,8 puan düşüşle %35,6 seviyesine geriledi. Hammadde fiyatları, çelik fiyatlarına kıyasla daha hızlı düşüş gösterdi ve çelik üreticilerinin üretim maliyetlerinin azalması kârlılıklarını artırdı.

Mayıs ayında çelik stok endeksi aylık 8,5 puan artışla %49,9 seviyesine yükseldi.

Haziran ayında, Covid-19 salgınının çelik endüstrisi üzerindeki olumsuz etkisinin hafiflemesi ve böylece çelik talebinin iyileşmesi, bunun da çelik ve hammadde fiyatlarını artırması bekleniyor.