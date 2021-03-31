Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Mart ayında üretim kısıtlamaları nedeniyle düştü

Çarşamba, 31 Mart 2021 14:14:46 (GMT+3) | Şanghay

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'na (CFLP) bağlı faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi (CSLC) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Mart ayında Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi, Şubat ayına kıyasla 0,7 puan düşüşle %47,9 seviyesine geriledi. Mart ayında Çin’in çelik üretimi, üretim kısıtlamaları nedeniyle düştü ve demir cevheri fiyatlarının da azalmasına yol açtı.

Mart ayında Çin çelik sektörü üretim endeksi bir önceki aya göre 3,4 puan düşüşle %51,3 oldu.

Aynı ayda çelik sektöründeki yeni siparişler alt endeksi aylık 3,8 puan artışla %47,1’e yükseldi. Buna ek olarak, yeni ihracat siparişleri endeksi, piyasa oyuncularının ihracat vergisi iadesine yönelik endişeleri nedeniyle aylık 17,7 puan düşüş göstererek %43,7 oldu.

Söz konusu ayda nihai mamul stok endeksi ise, son kullanıcıların daha iyi talebi nedeniyle aylık bazda 4,9 puan düşüşle %33,2 seviyesinde kaydedildi.

Aynı zamanda, Mart ayında Çin çelik sektöründe hammadde alım fiyat endeksi, demir cevheri ve kok fiyatlarındaki düşüş nedeniyle aylık bazda 7,4 puan düşüş göstererek %56,3 seviyesine geriledi.

Nisan ayında, çelik talebinin daha iyi olurken, üretimin önemli oranda artmaması bekleniyor. Söz konusu ayda, Çin’de çelik fiyatlarının yüksek seviyelerde seyrederken, demir cevheri fiyatlarının belirli bir aralıkta dalgalanabileceği düşünülüyor.