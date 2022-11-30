Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Kasım ayında düştü

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla 4,2 puan düşerek %40,1 oldu.
Söz konusu ayda çelik sektörü üretim endeksi aylık 0,5 puan artışla %39,3 seviyesinde yer alsa da üst üste ikinci ay %40 seviyesinin altında kaldı.
Kasım ayında yeni siparişler endeksi bir önceki aya kıyasla 8,9 puan düşerek %34,5 seviyesine geriledi.
Öte yandan aynı ayda hammadde alım fiyat endeksi aylık 1,9 puan düşüşle %38 seviyesinde kaydedildi.
Aralık ayında çelik talebinin cansız seyredebileceği, bu durumun çelik üretimini olumsuz etkileyerek çelik fiyatlarında düşüşe neden olacağı düşünülüyor.