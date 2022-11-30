﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Kasım ayında düştü

Çarşamba, 30 Kasım 2022 10:40:18 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla 4,2 puan düşerek %40,1 oldu.

Söz konusu ayda çelik sektörü üretim endeksi aylık 0,5 puan artışla %39,3 seviyesinde yer alsa da üst üste ikinci ay %40 seviyesinin altında kaldı.

Kasım ayında yeni siparişler endeksi bir önceki aya kıyasla 8,9 puan düşerek %34,5 seviyesine geriledi.

Öte yandan aynı ayda hammadde alım fiyat endeksi aylık 1,9 puan düşüşle %38 seviyesinde kaydedildi.

Aralık ayında çelik talebinin cansız seyredebileceği, bu durumun çelik üretimini olumsuz etkileyerek çelik fiyatlarında düşüşe neden olacağı düşünülüyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’e verilen metalürjik kömür teklifleri farklı seyirler izliyor

30 Kas | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel hurda fiyatları yükseldi, ithalat piyasasında fiyatlar ile karşı teklifler halen örtüşmüyor

30 Kas | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları çoğunlukla sabit, hafifçe düşüş de görüldü

30 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı soğuk rulo sac teklifleri sabit, talep zayıf

30 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları sabit

30 Kas | Boru

Çin çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri vadeli fiyatlardaki artışa bağlı yükselişe geçti

29 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları sabit

29 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel ticari profil fiyatları yatay seyretti veya hafifçe yükseldi

28 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları ekonomik teşvikin desteğiyle yükselişe geçti

28 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı çelik levha fiyatları sabit, yerel teklifler belirli bir aralıkta dalgalandı

28 Kas | Yassı Ürünler ve Slab