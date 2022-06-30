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Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında düştü

Perşembe, 30 Haziran 2022 10:59:28 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla 4,6 puan düşerek %36,2 oldu.

Söz konusu ayda, çelik sektörü üretim endeksi talebin zayıflaması ve kârlılığın azalması nedeniyle bir önceki aya kıyasla 8,6 puan düşüşle %34,1 seviyesinde yer aldı.

Ayrıca Haziran ayında yeni siparişler endeksi aylık 6,5 puan düşüşle %25,9’a gerileyerek son kullanıcı talebinin zayıf olduğuna işaret etti.

Söz konusu ayda, üretim ve ticari hareketlilik endeksinin Mayıs ayına kıyasla 2,2 puan düşüşle %45,2 seviyesine gerilerek, 2022 yılının başından bu yana en düşük seviyesini kaydetmesi bekleniyor. Bu durum, çelik üreticilerinin Temmuz ayı çelik sektörü görünümüne yönelik olumsuz beklentileri olduğunu gösteriyor.

Temmuz ayı çelik sektörü için geleneksel olarak durgun bir dönem olacak ve bu da çelik talebini olumsuz etkileyecek. Ayrıca, Covid-19 salgını çelik sektöründe sevkiyatları ve lojistiği olumsuz etkilemeye devam edebilir. Buna ek olarak, bazı şirketler son birkaç ayda bir kriz yaşadıkları için Covid-19 salgını sonrası ekonomik sıkıntılar çekebilir. Temmuz ayında çelik talebinin zayıf olması ve fiyatlarının da düşmesi bekleniyor. Ancak bu durum talebin Eylül ayına kadar kademeli bir şekilde iyileşmesiyle birlikte söz konusu ayda tersine dönebilir.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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