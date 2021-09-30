Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında artış gösterdi

Perşembe, 30 Eylül 2021 12:27:37 (GMT+3) | Şanghay

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla 3,2 puan artarak %45 oldu.

Söz konusu ayda, çelik sektörü üretim endeksi, bir önceki aya kıyasla 2 puan artarak %46 seviyesinde kaydedilse de nispeten düşük seviyede yer almaya devam etti. Bu durum, üretimin düşmeye devam ettiğini ancak düşüş hızının yavaş olduğunu gösteriyor.

Ağustos ayında, çelik sektöründeki yeni siparişler alt endeksi aylık 7,4 puan artışla %39’a çıktı. Bununla birlikte, yeni ihracat siparişleri endeksi aylık 7,7 puan artış göstererek %39,5 seviyesinde kaydedildi. Böylelikle, yeni ihracat siparişleri endeksi üst üste üç ay %40’ın altında yer almış oldu.

Aynı zamanda, Çin çelik sektöründe hammadde alım fiyat endeksi, özellikle kok ve koklaşabilir taş kömürü dahil olmak üzere hammadde fiyatlarındaki artışa bağlı olarak aylık 3,9 puan artışla %51,6 seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında, enerji tüketiminde ve enerji yoğunluğunda iki taraflı kontrol sistemi nedeniyle üretime getirilen kısıtlamalara bağlı olarak çelik fiyatlarının artması bekleniyor. Ayrıca, hammadde fiyatlarının da yukarı yönlü hareket gösterebileceği söyleniyor.

1$ = 6,4854 RMB