Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ekim ayında düştü

Salı, 01 Kasım 2022 10:26:44 (GMT+3) | Şanghay

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla 2,3 puan düşerek %44,3 oldu.

Söz konusu ayda çelik sektörü üretim endeksi aylık 9,1 puan düşüşle %38,8 seviyesinde yer aldı. Çelik üreticileri son kullanıcıların zayıf talebi nedeniyle üretmeye daha az istekli olurken, çevre koruma önlemleri kapsamında getirilen kısıtlamalar da çelik üreticilerinin üretim faaliyetlerini olumsuz etkiledi.

Ekim ayında yeni siparişler endeksi bir önceki aya kıyasla 1,9 puan düşerek %43,4 seviyesine geriledi.

Öte yandan, söz konusu ayda yeni ihracat endeksi aylık 5,1 puan düşüşle %47,7 seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında hammadde stok endeksi aylık 4,7 puan artışla %41,7 olurken, hammadde alım fiyat endeksi Eylül’e kıyasla 3 puan düşüşle %39,9 seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında çelik talebi, piyasanın en canlı olduğu dönemin sona ermesi nedeniyle Ekim ayına kıyasla daha zayıf olabilir ve bunun da çelik fiyatlarının düşmesine yol açması bekleniyor.

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