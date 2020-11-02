Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi daha iyi talep ve düşen demir cevheri fiyatları sayesinde Ekim’de arttı

Pazartesi, 02 Kasım 2020 14:36:36 (GMT+3) | Şanghay

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'na (CFLP) bağlı faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi (CSLC) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Ekim ayında, Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi, Eylül ayına kıyasla 1,9 puan artışla %45,8 seviyesine yükseldi. Ekim ayında çelik üretimi endeksi hafifçe artarken, demir cevheri fiyatları aşağı yönlü hareket etti.

Ekim ayında Çin çelik sektörü üretim endeksi daha iyi talep sayesinde bir önceki aya göre 1,1 puan artışla %47,1 olsa da, Tangshan’da çevreyi korumak amacıyla üretime getirilen kısıtlamalar nedeniyle üretim artışı sınırlandı.

Aynı ayda çelik sektöründeki yeni siparişler alt endeksi aylık 8,3 puan artışla %44,9’a yükseldi. Buna ek olarak, yeni ihracat siparişleri endeksi aylık 5,4 puan artış göstererek %52 oldu.

Söz konusu ayda, nihai mamul stok endeksi ise sabit talep nedeniyle küçük değişiklikler gösterdi ve aylık bazda yalnızca 0,5 puan artışla %37,3 seviyesinde kaydedildi.

Aynı zamanda, Çin çelik sektöründe hammadde alım fiyat endeksi, artan demir cevheri sevkiyatları ve limanlardaki demir cevheri arzı nedeniyle Ekim ayında aylık bazda 6,9 puan düşüş göstererek %47,3 seviyesine geriledi.

CSLC, Kasım ayında talebin muhtemelen sabit kalarak çelik fiyatlarını belirli bir ölçüde destekleyeceğini, ihracatın da iyi seviyelerde kalacak olsa da, çelik üretiminin düşeceğini öngörüyor.