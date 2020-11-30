Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi daha iyi talep sayesinde Kasım’da arttı

Pazartesi, 30 Kasım 2020 14:58:38 (GMT+3) | Şanghay

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'na (CFLP) bağlı faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi (CSLC) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Kasım ayında Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi, Ekim ayına kıyasla 3,5 puan artışla %49,3 seviyesine yükseldi. Kasım ayında çelik üretimi endeksi artarken, çelik ve demir cevheri fiyatları keskin bir şekilde yükseldi.

Kasım ayında Çin çelik sektörü üretim endeksi iyi talep sayesinde bir önceki aya göre 6,2 puan artışla %53,3 oldu.

Aynı ayda çelik sektöründeki yeni siparişler alt endeksi aylık 2,3 puan artışla %47,2’ye yükseldi. Buna ek olarak, yeni ihracat siparişleri endeksi aylık 6,1 puan düşüş göstererek %45,9 oldu.

Söz konusu ayda, nihai mamul stok endeksi ise normal seviyedeki talep nedeniyle aylık bazda 5,1 puan düşüşle %32,2 seviyesinde kaydedildi.

Aynı zamanda, Çin çelik sektöründe hammadde alım fiyat endeksi, artan çelik fiyatları dolayısıyla iyileşen talep nedeniyle Kasım ayında aylık bazda 22,4 puan artış göstererek %69,7 seviyesine yükseldi.

Aralık ayında, Çin’in emlak sektörü çelik talebinin artırmaya devam etmesi, otomotiv ile beyaz eşya sektörlerindeki talebin ise daha da artması bekleniyor. Aynı zamanda, önemli altyapı projelerindeki inşaat faaliyetlerinin yıl sonuna doğru hızlanarak çelik talebini canlandıracağı düşünülüyor. Ancak yılın en soğuk dönemi yaklaştığı için, çelik talebi kaçınılmaz bir şekilde zayıflayacak, bunun da Aralık ayının ikinci yarısında çelik fiyatlarını aşağı çekeceği öngörülüyor.