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Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Aralık ayında arttı

Salı, 03 Ocak 2023 10:55:21 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla 4,2 puan artarak %44,3 oldu.

Söz konusu ayda çelik sektörü üretim endeksi aylık 41 puan artışla %43,4 seviyesinde yer aldı. Son kullanıcıların kışın stoklarını doldurması gerekiyordu ve bu da üretim endeksini destekledi.

Aralık ayında yeni siparişler endeksi bir önceki aya kıyasla 4,4 puan artarak %38,9 seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda hammadde stok endeksi aylık 21,8 puan artışla %59,8 oldu ve önceki yedi ayda %50’nin altında kalmasının ardından yeniden bu oranın üzerine çıktı.

Ocak ayında çelik fiyatları yaklaşan Çin Yeni Yılı (21-27 Ocak) tatili nedeniyle yatay seyredebilir. Çelik fiyatlarının 2023’te uzun tatilin ardından, hükümetin gayrimenkul sektörünü desteklemek adına çıkardığı ve çelik sektörünü destekleyecek teşvikler sayesinde artması bekleniyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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