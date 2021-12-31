Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Aralık ayında artsa da %40’ın altında yer almaya devam etti

Cuma, 31 Aralık 2021 11:19:55 (GMT+3) | Şanghay

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi, bu yılın Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla 2,1 puan artarak %38,7 oldu.

Söz konusu ayda, çelik sektörü üretim endeksi, bir önceki aya kıyasla 2,4 puan düşüşle %35,9 seviyesinde yer alarak üst üste altı ay düşüş kaydetmiş oldu ve üretiminin daha hızlı bir şekilde yavaşlamaya devam ettiğini gösterdi.

Aralık ayında, çelik sektöründeki yeni siparişler alt endeksi aylık 2,2 puan artışla %28’e çıktı. Ülkenin kuzeyinde çelik talebi, güneyine kıyasla daha fazla geriledi. Bununla birlikte, yeni ihracat siparişleri endeksi aylık 1,5 puan artış göstererek %36,3 seviyesinde kaydedildi. Böylelikle, yeni ihracat siparişleri endeksi üst üste altı ay %40’ın altında yer almış oldu.

Aynı zamanda, çelik sektöründe hammadde alım fiyat endeksi, hammadde fiyatlarının artmasına bağlı olarak aylık 9,4 puan artışla %48,5’e yükseldi.

Ocak ayında, arz ve talebin cansız seyretmesine bağlı olarak çelik fiyatlarının sınırlı aralıkta dalgalanması bekleniyor. Yaklaşmakta olan Çin Yeni Yılı ve soğuk havalar inşaat faaliyetlerini olumsuz etkileyerek çelik talebinin azalmasına yol açacak.