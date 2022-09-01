Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında arttı

Perşembe, 01 Eylül 2022 11:23:13 (GMT+3) | Şanghay

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla 13,1 puan artarak %46,1 oldu.

Söz konusu ayda, çelik sektörü üretim endeksi yüksek fırınlarda yürütülen bakım çalışmalarının kademeli olarak tamamlanmasına ve çelik üreticilerinin artan kârlılık karşısında üretim yapma isteğinin artmasına bağlı olarak aylık 21,3 puan artışla %47,4 seviyesinde yer aldı.

Ayrıca Ağustos ayında yeni siparişler endeksi bir önceki aya kıyasla 17,2 puan artarak %43,1 seviyesine yükselse de nispeten düşük bir seviyede yer almaya devam ederek son kullanıcı sektörlerden gelen talebin cansız olduğunu gösterdi.

Öte yandan aynı ayda üst üste üç ay aylık bazda düşüş gösteren alım fiyat endeksi aylık 19,4 puan artışla %44 seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında çelik talebinin toparlanmaya devam edeceği, üretimin artacağı ve dolayısıyla nihai mamul fiyatlarının dalgalanacağı düşünülüyor.