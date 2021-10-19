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Çin’in çelik sektörü sanayi kapasite kullanım oranı üçüncü çeyrekte düştü

Salı, 19 Ekim 2021 11:20:12 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin metal izabe, haddeleme ve işleme sektörü sanayi kapasite kullanım oranı bu yılın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda 7,1 puan ve yıllık 4,6 puan düşüşle %77 seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, Çin’in toplam sanayi kapasite kullanım oranı çeyreklik bazda 1,3 puan düşüşle ve yılık 0,4 puan artışla %77,1 seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk üç çeyreğinde, ülkenin metal izabe, haddeleme ve işleme sektörü sanayi kapasite kullanım oranı yıllık 3,2 puan artışla %80,9 oldu.


Etiketler: Uzak Doğu  çelik üretimi  Çin  |  benzer haberler »


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