Çin’in çelik sektörü sanayi kapasite kullanım oranı Temmuz-Eylül döneminde düştü

Çin Ulusal İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin metal izabe, haddeleme ve işleme sektörü sanayi kapasite kullanım oranı bu yılın Temmuz-Eylül döneminde, Nisan-Haziran dönemine kıyasla 4,3 puan ve yıllık 2,1 puan düşüşle %74,9 seviyesinde yer aldı.
Yılın ilk dokuz ayında Çin’in metal izabe, haddeleme ve işleme sektörü sanayi kapasite kullanım oranı yıllık 3,8 puan düşüşle %77,1 seviyesinde gerçekleşti.
Toplam sanayi kapasite kullanım oranı Temmuz-Eylül döneminde ikinci çeyreğe kıyasla 0,5 puan artış ve yılık 1,5 puan düşüşle %75,6 seviyesinde kaydedilirken, Ocak-Eylül döneminde yıllık 2,1 puan düşüşle %75,5 seviyesinde yer aldı.