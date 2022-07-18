Çin’in çelik sektörü sanayi kapasite kullanım oranı ikinci çeyrekte arttı

Çin Ulusal İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin metal izabe, haddeleme ve işleme sektörü sanayi kapasite kullanım oranı bu yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda 2,2 puan artışla ve yıllık 4,9 puan düşüşle %79,2 seviyesinde yer aldı.
Yılın ilk yarısında Çin’in metal izabe, haddeleme ve işleme sektörü sanayi kapasite kullanım oranı yıllık 4,9 puan düşüşle %78,1 seviyesinde gerçekleşti.
Söz konusu çeyrekte, toplam sanayi kapasite kullanım oranı çeyreklik bazda 0,7 puan ve yılık 3,3 puan düşüşle %75,1 seviyesinde kaydedildi.