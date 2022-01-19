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Çin’in çelik sektörü sanayi kapasite kullanım oranı dördüncü çeyrekte düştü

Çarşamba, 19 Ocak 2022 13:28:57 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin metal izabe, haddeleme ve işleme sektörü sanayi kapasite kullanım oranı 2021 yılının dördüncü çeyreğinde çeyreklik bazda 2,4 puan ve yıllık 7,4 puan düşüşle %74,6 seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, toplam sanayi kapasite kullanım oranı çeyreklik bazda 0,3 puan artışla ve yılık 0,6 puan düşüşle %77,4 seviyesinde kaydedildi.

2021 yılının tamamında, metal izabe, haddeleme ve işleme sektörü sanayi kapasite kullanım oranı yıllık 0,4 puan artışla %79,2 oldu.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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