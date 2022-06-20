Çin’in çelik sac ve levha ihracatı Mayıs’ta %50’den fazla arttı, Ocak-Mayıs döneminde düştü

Pazartesi, 20 Haziran 2022 11:27:07 (GMT+3) | Şanghay

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, Çin’in çelik sac ve levha ihracatı yıllık %13,6 düşüşle 17,49 milyon mt seviyesinde yer alırken, düşüş oranı yılın ilk dört ayında kaydedilene kıyasla 14,3 puan daha yavaş oldu.

Yalnızca Mayıs ayında, Çin aylık %61,9 ve yıllık %53,9 artışla 5,44 milyon mt çelik sac ve levha ihraç etti.

Söz konusu ayda, Çin’den dış piyasalara verilen sıcak sac fiyatları, Şanghay ile çevre bölgelerinde Covid-19 salgınına karşı uygulanan karantina ve kısıtlamalar nedeniyle aşağı yönlü hareket etti.