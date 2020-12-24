Çin’in çelik sac ve levha ihracatı Kasım ayında %14,75 arttı

Perşembe, 24 Aralık 2020 14:31:07 (GMT+3) | Şanghay

Kasım ayında Çin’in çelik sac ve levha ihracatı aylık %14,75 ve yıllık %4,6 artışla 2,8 milyon mt oldu. Yabancı müşterilerin Çin çıkışlı yassı mamullere olan yüksek ilgisi, diğer tedarikçilerin artan fiyatları ve kısıtlı arz ile desteklendi.

Kasım ayında Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları, yükselen vadeli sıcak sac fiyatları, yüksek demir cevheri fiyatlarının desteği ve yurt içi ile yurt dışındaki müşterilerin normal seviyedeki talebi sayesinde artarak, 30 Kasım’da en yüksek seviyesi olan 580$/mt FOB’a yükseldi. Söz konusu ayda çelik sac ve levha ihracatı, Ekim ayında yıllık bazda %15,1 düşmesinin ardından yıllık %4,6 artış gösterdi.

Çin gümrük yetkililerine göre, bu yılın Ocak-Kasım döneminde Çin’in çelik sac ve levha ihracatı yıllık %17 düşüşle 29,7 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu düşüş, yılın ilk on ayında kaydedilen %18,7’lik düşüş oranına kıyasla 1,7 puan daha yavaş oldu.