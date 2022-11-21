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Çin’in çelik sac ve levha ihracatı Ekim’de aylık %8,2 arttı, Ocak-Ekim döneminde %6,6 düştü

Pazartesi, 21 Kasım 2022 10:21:54 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yılın Ekim ayında, Çin’in çelik sac ve levha ihracatı aylık %8,2 artış ve yıllık %0,3 düşüşle 3,05 milyon mt seviyesinde yer aldı. Aylık bazdaki artış nispeten hafif oldu ancak Kasım-Aralık sevkiyatlı satışlardaki keskin artış göz önüne alındığında, ihracat miktarı yılın son iki ayında güçlü artışlar kaydedecek.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise, Çin yıllık %6,6 düşüşle 36,39 milyon mt çelik sac ve levha ihraç ederken, düşüş oranı yılın ilk dokuz ayında kaydedilene kıyasla 0,5 puan daha yavaş oldu.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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