Çin’in çelik sac ve levha ihracatı Ekim’de aylık %8,2 arttı, Ocak-Ekim döneminde %6,6 düştü

Pazartesi, 21 Kasım 2022 10:21:54 (GMT+3) | Şanghay

Bu yılın Ekim ayında, Çin’in çelik sac ve levha ihracatı aylık %8,2 artış ve yıllık %0,3 düşüşle 3,05 milyon mt seviyesinde yer aldı. Aylık bazdaki artış nispeten hafif oldu ancak Kasım-Aralık sevkiyatlı satışlardaki keskin artış göz önüne alındığında, ihracat miktarı yılın son iki ayında güçlü artışlar kaydedecek.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise, Çin yıllık %6,6 düşüşle 36,39 milyon mt çelik sac ve levha ihraç ederken, düşüş oranı yılın ilk dokuz ayında kaydedilene kıyasla 0,5 puan daha yavaş oldu.