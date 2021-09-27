Çin’in çelik sac ve levha ihracatı Ağustos ayında aylık %14,9 düştü

Pazartesi, 27 Eylül 2021 14:58:11 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in çelik sac ve levha ihracatı bu yılın Ağustos ayında aylık %14,9 düşüşle ve yıllık %65,9 artışla 3,49 milyon mt seviyesinde yer aldı. Çelik üreticilerinin, uluslararası piyasalardaki rekabet gücünün azalması ve iç piyasaya odaklanmaya devam etmelerine bağlı olarak aylık düşüş, Ağustos ayında da sürdü.

Söz konusu ayda, Çin’den dış piyasalara verilen sıcak sac fiyatları ilk başta aşağı yönlü hareket gösterse de iç piyasada arzın düşmesi, fiyatların sertçe değişmesini engelledi.

Bu yılın sekiz ayında, ülkenin çelik sac ve levha ihracatı yıllık %46,2 artışla 32,47 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu artış, Temmuz ayında kaydedilen %44,2 artışa kıyasla 2 puan daha hızlı oldu.