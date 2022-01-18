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Çin’in çelik sac ve levha ihracatı 2021 yılında %37,8 arttı

Salı, 18 Ocak 2022 14:11:49 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in çelik sac ve levha ihracatı 2021 yılında yıllık %37,8 artışla 45,09 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Aralık ayında, Çin aylık %12,2 ve yıllık %6,1 artışla 3,21 milyon mt çelik sac ve levha ihraç etti.

Söz konusu ayda, Çin’den dış piyasalara verilen sıcak sac fiyatları, vadeli sıcak sac fiyatlarının dalgalanması nedeniyle aşağı yönlü hareket etti. Çelik sac ve levha ihracatındaki artış Kasım ayında kaydedilene kıyasla 3,8 puan daha hızlı, 2021 yılındaki yıllık artış ise Ocak-Kasım döneminde kaydedilen yıllık %41 artışa kıyasla 3,2 puan daha yavaş oldu.


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