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Çin’in çelik ithalatı Ocak-Şubat döneminde %17,4 arttı

Pazartesi, 08 Mart 2021 16:35:23 (GMT+3)   |   Şanghay
       

7 Mart tarihinde açıklanan Çin gümrük verilerine göre, bu yıl Ocak-Şubat döneminde Çin yıllık %17,4 artışla 2,39 milyon mt nihai mamul ithal etti. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında, Çin’in nihai mamul ithalatı yıllık %7,1 düşüşle 1,37 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Geçtiğimiz yılın Ocak-Şubat döneminde Çin yıllık %2,1 artışla 2,04 milyon mt nihai mamul ithal etmişti.

SteelOrbis tarafından daha önce bildirildiği üzere, 2020 yılında Çin’in toplam çelik ithalatı (yarı mamul dahil olmak üzere) ülkedeki güçlü talep nedeniyle yıllık %150 artışla 38,56 milyon mt seviyesinde yer almıştı. Öte yandan, Çin Demir ve Çelik Birliği, Çin’de altyapı yatırımlarına yönelik talep artışının 2021-2022 döneminde de devam edeceğini ve Çin’in çelik ithalatının mevcut yılda artacağını öngörüyor.   


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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