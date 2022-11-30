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Çin’in çelik ihracatı yuanın değer kazanması ve zayıf uluslararası talepten olumsuz etkilenecek

Çarşamba, 30 Kasım 2022 10:32:17 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamada yerel çelik fiyatlarında meydana gelen yukarı yönlü hareketin ve yerel para biriminin değer kazanmasının bu ay ülkenin ihracatını olumsuz etkilediği belirtildi.

Gümrük İdaresi tarafından yayımlanan verilere göre, yalnızca Ekim ayında ülkenin nihai mamul ithalatı aylık %13,4 ve yıllık %31,5 düşüşle 772.000 mt seviyesinde yer alarak 2003 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Nihai mamul ihracatı ise aylık %4 ve yıllık %15,3 artarak 5,18 milyon mt oldu.

CISA dış piyasalardan gelen zayıf talebin ve düşen fiyatların bu yılın Temmuz ayından bu yana çelik ihracatını olumsuz etkilediğini ve bu durumun yılın kalanında da devam edeceğini belirtti. Ayrıca Hindistan hükümetinin 18 Kasım tarihinde demir cevheri ile bazı çelik ürünlerine uyguladığı ihracat vergisini kaldırmasının Hindistan çıkışlı ürünlerin uluslararası piyasalarda yeniden yer alabileceği sinyalini verdiği ifade edildi. Bu durumun etkisi kısa vadede hissedilmeyecek olsa da Çin’in çelik ihracatının önümüzdeki yıl olumsuz etkilenebileceği düşünülüyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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