Çin’in çelik ihracatı Temmuz ayında %12,2 düştü

Pazartesi, 09 Ağustos 2021 12:25:06 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in nihai mamul ihracatı bu yılın Temmuz ayında, piyasa oyuncularının, çelik ihracatındaki vergi iadesi uygulamasının iptal edilmesine yönelik endişeleri nedeniyle aylık %12,2 düşüşle ve yıllık %35,8 artışla 5,67 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

1 Mayıs tarihi itibarıyla, Çin, birçok başlıca çelik mamulüne yönelik ihracattaki vergi iadesi uygulamasını iptal etmişti. 1 Ağustos tarihi itibarıyla soğuk sac ve galvanizli sac ihracatındaki vergi iadesi uygulamasının kaldırılmasının da yakın gelecekte çelik ihracatını olumsuz etkilemeye devam edeceği bildirildi. Ayrıca, ülkenin, sıcak sac ihracatına %10 veya üzerinde vergi uygulayabileceği, bu duruma bağlı ortaya çıkan belirsizliğin, en az Ağustos ayında satışları sınırlamayı sürdüreceği ifade edildi.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, Çin’in nihai mamul ihracatı yıllık %30,9 artışla 43,05 milyon mt seviyesine çıktı. Söz konusu artış, bu yılın ilk altı ayında kaydedilene kıyasla 0,7 puan daha hızı oldu.