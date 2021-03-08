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Çin’in çelik ihracatı Ocak-Şubat döneminde neredeyse %30 artarak 10 milyon mt’a ulaştı

Pazartesi, 08 Mart 2021 16:39:17 (GMT+3)   |   Şanghay
       

7 Mart tarihinde açıklanan Çin gümrük verilerine göre, Corona virüsünün etkili bir şekilde kontrol altına alınması ve ihracat pazarlarında talebin toparlanması nedeniyle Çin, bu yılın Ocak-Şubat döneminde yıllık %29,9 artışla 10,14 milyon mt nihai mamul ihraç etti. Ocak-Şubat dönemindeki sevkiyatlar için gerçekleştirilen ihracat bağlantılarının büyük çoğunluğunun yapıldığı 2020 yılının sonunda Çin’deki yerel talebin yavaşlaması, Çinli üreticilerin yurt dışına satış yapma isteğini artırdı.

2020 yılının ilk iki ayında Çin, Corona virüsünün olumsuz etkileri nedeniyle yıllık %27 düşüşle 7,81 milyon mt nihai mamul ihraç etmişti. 


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  ith/ihr istatistikleri  Corona virüsü  |  benzer haberler »


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