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Çin’in çelik ihracatı Ocak-Mart döneminde %23,8 arttı

Salı, 13 Nisan 2021 11:51:06 (GMT+3)   |   Şanghay
       

13 Nisan tarihinde açıklanan Çin gümrük verilerine göre, Çin bu yılın Ocak-Mart döneminde yıllık %23,8 artışla 17,68 milyon mt nihai mamul ihraç etti. Bu artış yılın ilk iki ayında kaydedilen artışa kıyasla 6,1 puan daha düşük.

Sadece Mart ayında ise Çin yıllık bazda %16,4 artışla 7,54 milyon mt nihai mamul ihracatı gerçekleştirdi. Son zamanlarda ülkenin ihracatı, hala belli olmayan ihracat vergisi iadesi kesintisi konusundan dolayı zorlaştı. Bu durun çelik ihracat fiyatlarını yükselterek piyasa oyuncuları arasındaki havayı olumsuz etkiledi.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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