Çin’in çelik ihracatı Nisan ayında %5,71 arttı

Cuma, 07 Mayıs 2021 14:58:44 (GMT+3) | Şanghay

7 Mayıs tarihinde açıklanan gümrük verilerine göre, Çin, bu yılın Nisan ayında aylık %5,71, yıllık %26,2 artışla 7,97 milyon mt nihai çelik ihraç etti.

1 Mayıs tarihi itibarıyla Çin, soğuk sac ve galvanizli sac hariç, inşaat demiri, filmaşin, levha ve sıcak sac gibi başlıca çelik ürünleri dahil 146 ürüne uygulanan ihracat vergisi iadesini kaldırmaya karar vermişti. Birçok piyasa kaynağına göre, bu durum, Çin’in uzun mamul ihracatını etkileyecek ancak küresel piyasadaki fiyat artışı nedeniyle soğuk sac ihracatının devam edeceği düşünülüyor.

Ayrıca, mevcut piyasa koşullarında, soğuk sac ve galvanizli sac ihracatının artış gösterme ihtimali var.

Bu yılın Ocak-Nisan ayları arasındaki dönemde, Çin, yıllık %24,5 artışla 25,65 milyon mt nihai çelik ihraç etti. Bu artış, bu yılın ilk üç ayında kaydedilenden 0,7 puan fazla oldu.