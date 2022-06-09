Çin’in çelik ihracatı Mayıs ayında %55,9 arttı, ithalatı azaldı

Perşembe, 09 Haziran 2022 13:45:50 (GMT+3) | Şanghay

Bu yılın Mayıs ayında, Çin’in nihai mamul ihracatı yıllık %47,2 ve aylık %55,9 artışla 7,86 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu keskin artış, yerel piyasanın durgun olduğu ve üreticilerin Mayıs sevkiyatlı ihracat bağlantıları yaptığı Mart ayı ile Nisan başındaki aktif satışlar nedeniyle gerçekleşti.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ülkenin nihai mamul ihracatı yıllık %16,2 düşerek 25,92 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Mayıs ayında Çin’in ithalatı azalmaya devam etti. Söz konusu ayda ülkenin nihai mamul ithalatı yıllık %33,4 ve aylık %15,7 düşüşle 806.000 mt seviyesinde yer alırken, bu yılın ilk beş ayında yıllık %8,3 düşerek 4,98 milyon mt oldu.