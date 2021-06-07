Çin’in çelik ihracatı Mayıs ayında %33,9 düştü

Pazartesi, 07 Haziran 2021 16:39:02 (GMT+3) | Şanghay

7 Haziran tarihinde açıklanan gümrük verilerine göre, Çin, yerel talebin iyi seyretmesine ve Mayıs ayı sevkiyatlı Mart ve Nisan ihracatının, ihracattaki vergi iadesi uygulamasının iptal edilme beklentisi nedeniyle düşmesine bağlı olarak bu yılın Mayıs ayında, aylık %33,9 düşüşle ve yıllık %19,8 artışla 5,27 milyon mt nihai mamul ihraç etti.

Ülkenin çelik ihracatının Haziran ve Temmuz aylarında toparlanması bekleniyor. Ancak, piyasa oyuncuları, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe alınacağı söylenen yeni ihracata yönelik vergiyle ilgili resmi açıklamayı beklediği için piyasada sert bir artış olması beklenmiyor.

Bu yılın Ocak-Mayıs ayları arasındaki dönemde, Çin, yıllık %23,7 artışla 30,92 milyon mt nihai çelik ihraç etti. Bu artış, bu yılın ilk dört ayında kaydedilenden 0,8 puan yavaş oldu.