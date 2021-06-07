﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in çelik ihracatı Mayıs ayında %33,9 düştü

Pazartesi, 07 Haziran 2021 16:39:02 (GMT+3)   |   Şanghay
       

7 Haziran tarihinde açıklanan gümrük verilerine göre, Çin, yerel talebin iyi seyretmesine ve Mayıs ayı sevkiyatlı Mart ve Nisan ihracatının, ihracattaki vergi iadesi uygulamasının iptal edilme beklentisi nedeniyle düşmesine bağlı olarak bu yılın Mayıs ayında, aylık %33,9 düşüşle ve yıllık %19,8 artışla 5,27 milyon mt nihai mamul ihraç etti.

Ülkenin çelik ihracatının Haziran ve Temmuz aylarında toparlanması bekleniyor. Ancak, piyasa oyuncuları, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe alınacağı söylenen yeni ihracata yönelik vergiyle ilgili resmi açıklamayı beklediği için piyasada sert bir artış olması beklenmiyor.

Bu yılın Ocak-Mayıs ayları arasındaki dönemde, Çin, yıllık %23,7 artışla 30,92 milyon mt nihai çelik ihraç etti. Bu artış, bu yılın ilk dört ayında kaydedilenden 0,8 puan yavaş oldu.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

04  Haz

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Mayıs sonunda %3,92 azaldı
04  Haz

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Mayıs sonunda %13,6 düştü
03  Haz

Delong Group ve New Tianjin Steel Endonezya’da çelik ve kok üretim kapasitesini artırmak için güçlerini birleştirecek
03  Haz

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları geçtiğimiz hafta düşüş gösterdi
10  May

Çin’in kömür ve linyit ithalatı Ocak-Nisan döneminde %28,8 düştü