Çin’in çelik ihracatı Kasım ayında %9 arttı

Pazartesi, 07 Aralık 2020 16:06:22 (GMT+3) | Şanghay

Bu yılın Kasım ayında Çin’in nihai mamul ihracatı aylık bazda %9 artış kaydederken, yıllık bazda %3,8 düşerek 4,4 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yıllık düşüş, Ekim ayındaki yıllık %15,5’lik gerilemeye kıyasla daha azdı ve bu durum Kasım ayında Çinli üreticilerin ihracatını iyileştirdiğini gösterdi. Sevkiyatlardaki iyileşme, Asya ve Güney Amerikalı müşterilerin nihai mamul alımlarına gösterdiği güçlü ilgiyle desteklenirken, yerel piyasadaki talep de normal seviyelerde yer aldı.

Ocak-Kasım döneminde ise Çin yıllık bazda %18,1 düşüşle 48,83 milyon mt nihai mamul ihraç etti. İhracattaki düşüş, Ocak-Ekim dönemindeki düşüşe kıyasla 1,2 puan daha azdı.