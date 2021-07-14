Çin’in çelik ihracatı Haziran ayında %74,5 arttı

Çarşamba, 14 Temmuz 2021 14:35:36 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in nihai çelik ihracatı bu yılın Haziran ayında aylık %22,5 ve yıllık %74,5 artışla 6,45 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

İhracatta vergi iadesi uygulamasının iptaline yönelik süren belirsizlik nedeniyle Mart ve Nisan aylarında zayıf seyreden satışların ardından, Çinli satıcılar, ihraç edilen çoğu ürüne yönelik uygulama iptal edilse de piyasada aktif oldu.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, ülkenin nihai mamul ihracatı yıllık %30,2 artışla 37,38 milyon mt seviyesine çıktı. Söz konusu artış, bu yılın ilk beş ayında kaydedilene kıyasla 6,5 puan daha hızlı oldu.

Çin’in çelik ihracatının bu yılın ikinci yarısında, üretimde yapılması beklenen kesintilere bağlı olacağı, bu durumun da iç piyasadaki fiyatları destekleyebileceği ve üreticilerin yurt dışına agresif satışlar yapmasını engelleyeceği ifade edildi.