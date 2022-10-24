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Çin’in çelik ihracatı Eylül’de 5 milyon mt’un altında kaldı, dördüncü çeyrekte artabilir

Pazartesi, 24 Ekim 2022 16:51:29 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yılın Eylül ayında, Çin’in nihai mamul ihracatı yıllık %1,3 artış ve aylık %19 düşüşle 4,98 milyon mt seviyesinde yer aldı. Aylık bazdaki düşüş, ihracat pazarında çoğu bağlantının Eylül sevkiyatlı olmak üzere yapıldığı yaz aylarındaki zayıf performans nedeniyle gerçekleşti. Ancak piyasa kaynaklarına göre, yenin sürekli değer kaybetmesi ve çelik arzının yüksek olması nedeniyle Kasım-Aralık sevkiyatlı yurt dışı satışları önemli oranda yükseldi, dolayısıyla ülkenin çelik ihracatı dördüncü çeyrek artış gösterebilir.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ülkenin nihai mamul ihracatı yıllık %3,4 düşerek 51,21 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında Çin’in nihai mamul ithalatı Ağustos’ta kaydedilen 893.000 mt’a kıyasla neredeyse yatay seyrederek ve yıllık %29,3 düşüşle 891.000 mt olurken, bu yılın ilk dokuz ayında yıllık %22,1 düşüşle 8,34 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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