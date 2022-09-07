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Çin’in çelik ihracatı Ağustos’ta aylık %7,8, Ocak-Ağustos döneminde ise %3,9 düştü

Çarşamba, 07 Eylül 2022 10:38:33 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yılın Ağustos ayında, Çin’in nihai mamul ihracatı yıllık %21,8 artış ve aylık %7,8 düşüşle 6,15 milyon mt seviyesinde yer aldı. Aylık bazdaki düşüş, yurt dışı pazarlarındaki zayıf talep nedeniyle gerçekleşti.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ülkenin nihai mamul ihracatı yıllık %3,9 düşerek 46,23 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Düşüş hızı ise yılın ilk yedi ayında kaydedilen %6,9’a göre daha yavaş oldu.

Ağustos ayında Çin’in nihai mamul ithalatı yıllık %15,8 düşüş ve aylık %13,2 artışla 893.000 mt olurken, bu yılın ilk sekiz ayında yıllık %21,2 düşerek 7,45 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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