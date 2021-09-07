﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in çelik ihracatı Ağustos ayında aylık düşüş kaydetti

Salı, 07 Eylül 2021 13:59:41 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in nihai mamul ihracatı bu yılın Ağustos ayında, soğuk sac ile galvanizli sac ihracatındaki vergi iadesi uygulamasının 1 Ağustos tarihi itibarıyla iptal edilmesi ve yassı mamul ihracatına getirileceği söylenen vergiye yönelik endişeler nedeniyle aylık %10,9 düşüşle 5,06 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ihracat hacminin yıllık %37,3 artış gösterdiği bildirildi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, Çin’in nihai mamul ihracatı yıllık %31,6 artışla 48,10 milyon mt seviyesine çıktı. Söz konusu artış, bu yılın ilk yedi ayında kaydedilene kıyasla 0,7 puan daha hızı oldu.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  Uzak Doğu  Çin  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

07 Eyl

Çin’in nihai mamul ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %22,4 düştü
07 Eyl

Çin’in demir cevheri ithalatı Ağustos ayında %10,15 arttı
31 Ağu

Baosteel’in net kârı ilk yarıda %276,74 arttı, ikinci yarıya yönelik beklentiler olumsuz
23 Ağu

Çin’in çelik sac ve levha ihracatı Temmuz ayında aylık %12,4 düştü
23 Ağu

Çin’in çelik çubuk ihracatı Temmuz ayında %15 düşerken, Ocak-Temmuz döneminde %32,5 arttı