Çin’in çelik ihracatı Ağustos ayında aylık düşüş kaydetti

Salı, 07 Eylül 2021 13:59:41 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in nihai mamul ihracatı bu yılın Ağustos ayında, soğuk sac ile galvanizli sac ihracatındaki vergi iadesi uygulamasının 1 Ağustos tarihi itibarıyla iptal edilmesi ve yassı mamul ihracatına getirileceği söylenen vergiye yönelik endişeler nedeniyle aylık %10,9 düşüşle 5,06 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ihracat hacminin yıllık %37,3 artış gösterdiği bildirildi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, Çin’in nihai mamul ihracatı yıllık %31,6 artışla 48,10 milyon mt seviyesine çıktı. Söz konusu artış, bu yılın ilk yedi ayında kaydedilene kıyasla 0,7 puan daha hızı oldu.