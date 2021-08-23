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Çin’in çelik çubuk ihracatı Temmuz ayında %15 düşerken, Ocak-Temmuz döneminde %32,5 arttı

Pazartesi, 23 Ağustos 2021 13:48:19 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in çelik çubuk ihracatı bu yılın Temmuz ayında aylık %15 düşüşle ve yıllık %9,4 artışla 510.000 mt oldu.

Ayrıca, ülkenin filmaşin sevkiyatları, söz konusu ayda, aylık %5,55 ve yıllık 8,7 düşüşle 170.000 mt; köşebent/profil sevkiyatları ise aylık %4,5 düşüşle ve yıllık bazda değişim göstermeyerek 210.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Temmuz ayında, yurt dışından gelen inşaat demiri ile filmaşin talebinin düşük seyretmesi ve Çinli üreticilerin fiyatlarının yüksek seviyelerde yer alması sonucunda ihracat hacminde düşüşler görüldü.

Çin’in çelik çubuk ihracatı bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %32,5 artışla 5,85 milyon mt olurken, filmaşin ihracatı yıllık %13,5 artışla 1,25 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte, köşebent/profil ihracat hacmi yıllık %1,7 düşerek 1,74 milyon mt seviyesine geriledi.


Etiketler: inşaat demiri  çelik üretimi  filmaşin  profil  Uzak Doğu  Çin  ith/ihr istatistikleri  uzun ürünler  |  benzer haberler »


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